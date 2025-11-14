Polizei Bielefeld

POL-BI: Medikamente aus Apotheke gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brake - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 08.11.2025, brach ein unbekannter Täter in eine Apotheke an der Braker Straße ein. Der Täter entwendete Medikamente. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand warf der Täter eine Scheibe des Geschäfts an der Braker Straße, in Höhe Waagestraße, ein und betrat die Räumlichkeiten. Dort nahm er diverse Medikamente an sich und ergriff die Flucht.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 19:00 Uhr am Freitag, 07.11.2025, und 04:00 Uhr am Samstag, 08.11.2025.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell