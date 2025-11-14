PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Medikamente aus Apotheke gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brake - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 08.11.2025, brach ein unbekannter Täter in eine Apotheke an der Braker Straße ein. Der Täter entwendete Medikamente. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand warf der Täter eine Scheibe des Geschäfts an der Braker Straße, in Höhe Waagestraße, ein und betrat die Räumlichkeiten. Dort nahm er diverse Medikamente an sich und ergriff die Flucht.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 19:00 Uhr am Freitag, 07.11.2025, und 04:00 Uhr am Samstag, 08.11.2025.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

