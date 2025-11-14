Polizei Bielefeld

POL-BI: Dritte gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Lage - MK "Gericht"

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Lippe / Lage - Wie berichtet brach in der Nacht auf Sonntag, 07.09.2025, gegen 02:50 Uhr, ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Gerichtstraße aus. Alle im Haus befindlichen Personen konnten sich aus dem Gebäude retten. Sowohl das Obergeschoss als auch die Dachwohnung brannten vollständig aus.

Ermittler der Mordkommission MK "Gericht" nahmen am Donnerstag, 13.11.2025, drei Personen vorläufig fest, die im dringenden Verdacht stehen, das Feuer auf Basis eines gemeinsamen Tatplans gelegt zu haben.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um Bewohner des Hauses, einen 20-jährigen Lagenser sowie eine 23-jährige und eine 41-jährige Lagenserin.

Nach zahlreichen Zeugenvernehmungen und Auswertungen der Tatortspuren sowie technischer Daten ergaben sich Widersprüche zu den Angaben der Familienmitglieder bezüglich ihres Aufenthalts zum Tatzeitpunkt und ihren Wohnverhältnissen.

Da sich zum Zeitpunkt des Wohnungsbrandes Personen in dem Gebäude befanden, beantragte die Staatsanwaltschaft Detmold Untersuchungshaftbefehle u.a. wegen gemeinschaftlichen versuchten Mordes in Tateinheit mit besonders schwerer Brandstiftung. Eine Haftrichterin ordnete am 13.11.2025 für alle drei die Untersuchungshaft an.

