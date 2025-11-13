Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb an der "Tüte" erwischt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein polizeibekannter und drogenabhängiger 35-jähriger Mann wurde am Mittwoch, 12.11.2025, auf frischer Tat ertappt und schließlich an der Herbert-Hinnendahl-Straße festgenommen.

Gegen 09:20 Uhr beobachtete ein 50-jähriger Mann aus Gerolsheim, dass ein 35-jähriger Mann seinen BMW X3 aufbrach und den Innenraum nach Wertsachen durchsuchte. Nach der Tat an der Hertha-König-Straße flüchtete der Täter in Richtung des Abgangs der Stadtbahnhaltestelle Hauptbahnhof, der sogenannten "Tüte", an der Herbert-Hinnendahl-Straße.

Polizisten der Sonderkommission Innenstadt hielten sich zu diesem Zeitpunkt an der "Tüte" auf und erkannten den flüchtigen Mann sofort anhand seiner Beschreibung. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten ein Pfefferspray sicher. Ob Gegenstände aus dem BMW entwendet wurden, ist bislang unklar.

Der polizeibekannte 35-jährige Marokkaner ohne festen Wohnsitz muss sich nun für den Diebstahl aus Kfz mit Waffen verantworten. Er wurde am Dienstagnachmittag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell