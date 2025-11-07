Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Viele Kraftfahrzeugführer waren zu schnell

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (05.11.2025) waren viele Kraftfahrzeugführer zu schnell im Nordkreis unterwegs. Der Kreis und die Polizei führten einen Kontrolltag durch, bei dem die Geschwindigkeit im besonderen Fokus stand. Insgesamt 751 mal lösten die Geschwindigkeitsmessgeräte aus. Von den 200 von der Polizei festgestellten Verstößen wurden 135 mit einem Verwarngeld und 65 mit einem Bußgeld geahndet.

Des Weiteren fielen bei dem Kontrolltag noch ein Fahrzeugführer mit dem Handy am Steuer und ein Fahrer bei der Missachtung des Rotlichtes an einer Ampel auf. Auch für diese Personen wird ein Bußgeld fällig.

Kreis und Polizei werden weiterhin die Geschwindigkeiten von Kraftfahrzeugführern kontrollieren. Aber nicht nur an Schwerpunkttagen, sondern täglich müssen Kraftfahrzeugführer zu jeder Zeit an jedem Ort mit Messungen rechnen. Denn zu schnelles Fahren ist eine der Ursachen für schwere Unfälle mit gravierenden Folgen auf unseren Straßen.

