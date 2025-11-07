PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Viele Kraftfahrzeugführer waren zu schnell

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (05.11.2025) waren viele Kraftfahrzeugführer zu schnell im Nordkreis unterwegs. Der Kreis und die Polizei führten einen Kontrolltag durch, bei dem die Geschwindigkeit im besonderen Fokus stand. Insgesamt 751 mal lösten die Geschwindigkeitsmessgeräte aus. Von den 200 von der Polizei festgestellten Verstößen wurden 135 mit einem Verwarngeld und 65 mit einem Bußgeld geahndet.

Des Weiteren fielen bei dem Kontrolltag noch ein Fahrzeugführer mit dem Handy am Steuer und ein Fahrer bei der Missachtung des Rotlichtes an einer Ampel auf. Auch für diese Personen wird ein Bußgeld fällig.

Kreis und Polizei werden weiterhin die Geschwindigkeiten von Kraftfahrzeugführern kontrollieren. Aber nicht nur an Schwerpunkttagen, sondern täglich müssen Kraftfahrzeugführer zu jeder Zeit an jedem Ort mit Messungen rechnen. Denn zu schnelles Fahren ist eine der Ursachen für schwere Unfälle mit gravierenden Folgen auf unseren Straßen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 10:39

    POL-WAF: Oelde. Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Tatverdächtigen

    Warendorf (ots) - Am Montag, 14.7.2025 brachen zwei Unbekannte um 3.30 Uhr in eine Gaststätte in Oelde ein. Das Duo entfernte das Glas aus einem Rahmen und verschaffte sich so Zugang zum Objekt. Hier flexten sie einen mit Bargeld bestückten Tresor von der Wand und entwendeten diesen. Fotos von den Tatverdächtigen können unter folgendem link abgerufen werden: ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 10:20

    POL-WAF: Sassenberg. Zeugen gesucht - Autofahrer flüchtet vor Polizei

    Warendorf (ots) - In der Nacht zum Sonntag (02.11.2025) gegen 03.40 Uhr wollten Polizisten in Sassenberg den Fahrer eines silbernen Audi A4 kontrollieren. Dieser beschleunigte jedoch sein Fahrzeug und flüchtete. Der Fahrer fuhr dabei über die Straße Steinkampsheide in Richtung Warendorf-Milte. Auf der Steinkampsheide befand sich eine Personengruppe an der der ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 08:24

    POL-WAF: Oelde. Mofaprüfbescheinigung war nicht ausreichend

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 6.11.2025, 14.15 Uhr war ein 16-Jähriger nur mit einer Mofaprüfbescheinigung auf der Straße In der Geist in Oelde unterwegs. Da der von ihm benutzte Roller jedoch deutlich schneller als 25 km/h fuhr, war diese nicht ausreichend. Die kontrollierenden Polizisten leiteten zwei Ermittlungsverfahren ein. Eins gegen den jugendlichen Oelder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren