POL-PPRP: Vordach in Brand - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Am Mittwochmittag (22.10.2025, 15:35 Uhr) brannte aus bislang unbekannter Ursache das Vordach eines unbewohnten Einfamilienhauses im Keßlerweg. Ersten Schätzungen zur Folge entstand durch das Feuer ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell