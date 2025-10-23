PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (22.10.2025), zwischen 19:25 und 19:35 Uhr, war der Fahrer eines KIA auf der Raiffeisenstraße in Richtung Endhaltestelle unterwegs und kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einem Verkehrsschild, welches durch den Zusammenstoß auf die Straßenbahnschienen ragte. Wenig später stieß die dort fahrende Straßenbahn mit dem Schild zusammen und wurde hierbei leicht beschädigt. Der Fahrer des KIA entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Unfallstelle abzusichern.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .  

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

