Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrerin bei Abbiegeunfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen (22.10.2025, 07:21 Uhr) ereignete sich auf dem Adlerdamm ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 69-Jährige befuhr den Adlerdamm vom Kaiserwörthdamm kommend. Eine 20-Jährige fuhr auf derselben Straße mit ihrem Auto in entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte, in die Mundenheimer Straße abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt der 69-Jährigen Autofahrerin. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß wurde die 69-Jährige verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

