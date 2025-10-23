PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrerin bei Abbiegeunfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen (22.10.2025, 07:21 Uhr) ereignete sich auf dem Adlerdamm ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 69-Jährige befuhr den Adlerdamm vom Kaiserwörthdamm kommend. Eine 20-Jährige fuhr auf derselben Straße mit ihrem Auto in entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte, in die Mundenheimer Straße abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt der 69-Jährigen Autofahrerin. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß wurde die 69-Jährige verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

