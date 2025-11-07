Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mofaprüfbescheinigung war nicht ausreichend

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 6.11.2025, 14.15 Uhr war ein 16-Jähriger nur mit einer Mofaprüfbescheinigung auf der Straße In der Geist in Oelde unterwegs. Da der von ihm benutzte Roller jedoch deutlich schneller als 25 km/h fuhr, war diese nicht ausreichend. Die kontrollierenden Polizisten leiteten zwei Ermittlungsverfahren ein. Eins gegen den jugendlichen Oelder und das Zweite gegen den Halter.

