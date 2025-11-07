POL-WAF: Oelde. Mofaprüfbescheinigung war nicht ausreichend
Warendorf (ots)
Am Donnerstag, 6.11.2025, 14.15 Uhr war ein 16-Jähriger nur mit einer Mofaprüfbescheinigung auf der Straße In der Geist in Oelde unterwegs. Da der von ihm benutzte Roller jedoch deutlich schneller als 25 km/h fuhr, war diese nicht ausreichend. Die kontrollierenden Polizisten leiteten zwei Ermittlungsverfahren ein. Eins gegen den jugendlichen Oelder und das Zweite gegen den Halter.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell