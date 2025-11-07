POL-WAF: Ahlen. Blutprobe nach Fahrt unter Cannabiseinfluss
Warendorf (ots)
Am Donnerstag, 6.11.2025, 7.30 Uhr hielten Polizisten einen Autofahrer auf der Hammer Straße in Ahlen an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 36-Jährige unter Cannabiseinfluss stand. Die Einsatzkräfte ließen dem Ahlener eine Blutprobe entnehmen. Außerdem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein, fertigten einen Bericht für die Führerscheinstelle und untersagten ihm die Weiterfahrt.
