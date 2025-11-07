POL-WAF: Ahlen. Blutprobe nach Fahrt unter Cannabiseinfluss

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 5.11.2025 brachen Unbekannte zwischen 10.30 Uhr und 12.15 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Göttinger Straße in Wadersloh ein. Angaben zum Diebesgut liegen nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

