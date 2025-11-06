PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Blutprobe nach Handyverstoß

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 5.11.2025 hielten Polizistinnen gegen 23.20 Uhr eine E-Scooter-Fahrerin auf der Stromberger Straße in Beckum an, da sie verbotenerweise ein Handy bediente. Bei der Kontrolle gab die 20-jährige Beckumerin an, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Ein Drogenvortest war positiv. Die Beamtinnen nahmen die 20-Jährige mit und ließen ihr eine Blutprobe entnehmen. Außerdem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein und informierten das Straßenverkehrsamt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 09:44

    POL-WAF: Beckum. Einbrecher schlugen Glasscheibe ein

    Warendorf (ots) - Zwischen Sonntag, 2.11.2025, 10.00 Uhr und Mittwoch, 5.11.2025, 9.55 Uhr schlugen Unbekannte eine Glasscheibe einer Terassentür eines Hauses am Kornblumenweg in Beckum ein. Die Einbrecher durchwühlten das Mobiliar auf der Suche nach Beute. Angaben zu dem Diebesgut liegen nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 09:38

    POL-WAF: Ahlen. Alkoholisierte Autofahrerin fuhr in Graben

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 5.11.2025 fuhr eine Autofahrerin gegen 17.50 Uhr auf der Walstedder Straße in Ahlen in einen Graben. Die 29-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Walstedder Straße in Richtung Ahlen und verlor die Kontrolle über ihr Auto. Dabei fuhr dir Hammerin noch gegen einen Poller und Straßenschild. Bei der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme gab die Frau an, alkoholisiert zu sein und keinen ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 09:25

    POL-WAF: Ahlen. Pedelecfahrerin fiel auf Motorhaube

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 5.11.2025, 13.25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich Sattelstraße/Hansastraße in Ahlen mit einer Verletzten. Die 18-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec die Sattelstraße in Richtung der Straße Bremsberg. Zeitgleich befuhr ein 64-jähriger Ahlener mit seinem Pkw die Hansastraße in Richtung August-Kirchner-Straße. Als die Ahlenerin mit ihrem Pedelec auf die Hansastraße fuhr, kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren