POL-WAF: Beckum. Blutprobe nach Handyverstoß
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 5.11.2025 hielten Polizistinnen gegen 23.20 Uhr eine E-Scooter-Fahrerin auf der Stromberger Straße in Beckum an, da sie verbotenerweise ein Handy bediente. Bei der Kontrolle gab die 20-jährige Beckumerin an, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Ein Drogenvortest war positiv. Die Beamtinnen nahmen die 20-Jährige mit und ließen ihr eine Blutprobe entnehmen. Außerdem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein und informierten das Straßenverkehrsamt.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell