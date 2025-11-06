Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pedelecfahrerin fiel auf Motorhaube

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 5.11.2025, 13.25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich Sattelstraße/Hansastraße in Ahlen mit einer Verletzten. Die 18-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec die Sattelstraße in Richtung der Straße Bremsberg. Zeitgleich befuhr ein 64-jähriger Ahlener mit seinem Pkw die Hansastraße in Richtung August-Kirchner-Straße. Als die Ahlenerin mit ihrem Pedelec auf die Hansastraße fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto des 64-Jährigen. Die 18-Jährige fiel auf die Motorhaube des Pkw und prallte noch gegen die Windschutzscheibe. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell