Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 5.11.2025 kam es gegen 7.50 Uhr im Einmündungsbereich Splieterstraße/Reichenbacher Straße in Warendorf zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten. Die 56-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec die Splieterstraße stadtauswärts. Als sie die Einmündung zur Reichenbacher Straße passierte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 50-Jährigen. Der Ennigerloher befuhr mit seinem Auto die Reichenbacher Straße und bog nach rechts auf die Splieterstraße. Rettungskräfte brachten die verletzte Warendorferin in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

