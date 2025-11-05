Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes

Warendorf (ots)

Am Montag, 10.11.2025 fällt die Sprechstunde des Bezirksdienstes zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr im Neubeckumer Rathaus aus. In dieser Zeit findet ein St. Martinsumzug statt, der von dem Bezirksdienstbeamten polizeilich begleitet wird.

Alternativ können Bürgerinnen und Bürger die Polizeiwache in Beckum oder eine andere Polizeidienststelle aufsuchen. Anliegen können ebenfalls online gemeldet werden https://internetwache.polizei.nrw/. In dringenden Fällen erreichen Sie die Polizei über den Notruf 110.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell