Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unter Cannabiseinfluss Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 5.11.2025 hielten Polizisten gegen 1.15 Uhr einen Autofahrer an, der den Konrad-Adenauer-Ring in Beckum befuhr. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 36-Jährige unter Cannabiseinfluss stehen könnte. Deshalb führte der Mann einen Vortest durch. Weil dieser positiv war, ließen die Beamten dem Autofahrer eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein und erhoben von dem Moldauer eine Sicherheitsleitung. Außerdem untersagten die Einsatzkräfte dem 36-Jährigen die Weiterfahrt.

