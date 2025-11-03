Polizei Hamburg

POL-HH: 251103-1. Zeugenaufruf nach Raub auf Taxifahrer in Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 01.11.2025, 04:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Bramfeld, Barmwisch

Am Samstagmorgen haben zwei bislang unbekannte Männer im Hamburger Stadtteil Bramfeld einen 42-jährigen Taxifahrer überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Raubdezernats der Region Nord (LKA 144) bestellten die beiden Unbekannten am frühen Morgen ein Taxi in den Stadtteil Bramfeld. Nachdem der 42-Jährige die vereinbarte Örtlichkeit erreicht hatte, bedrohten die unbekannten Männer den Taxifahrer mit einer Schusswaffe und attackierten ihn mit Pfefferspray. Im Anschluss entwendeten die Räuber das Portemonnaie des Taxifahrers und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 42-Jährige wurde durch den Überfall leicht verletzt.

Alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die nicht zum Antreffen tatverdächtiger Personen führten.

Beide Gesuchten wurden als männlich beschrieben, einer der Räuber soll 30 bis 35 Jahre alt und circa 170 cm groß sein. Dieser war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze bekleidet und trug eine FFP2-Maske.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen, welche nun vom LKA 144 fortgeführt werden.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell