Polizei Hamburg

POL-HH: 251103-4. Drei Zuführungen nach Verdacht des Bandendiebstahls in Hamburg-Harburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 02.11.2025, 16:44 Uhr

Tatort: Hamburg-Harburg, Hannoversche Straße

Einsatzkräfte der Polizei nahmen gestern Nachmittag nach dem Hinweis einer Zeugin drei Männer im Stadtteil Harburg vorläufig fest, die im Verdacht stehen, diverse Kleidungsstücke aus einem Geschäft entwendet zu haben. Die Männer wurden dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen beobachtete eine aufmerksame Zeugin gestern Nachmittag drei Männer dabei, die zunächst ein Bekleidungsgeschäft mit leeren Tüten betraten und es kurz darauf unter Auslösung des Sicherungsalarms mit gefüllten Taschen wieder verließen. Ein weiterer Zeuge folgte den Tatverdächtigen daraufhin zu einem geparkten Fahrzeug in der Lassallestraße, in welches die Männer ihre mitgeführten Taschen verstauten.

Noch während der Zeuge den Männern folgte, alarmierte die Frau Polizistinnen und Polizisten des Polizeikommissariats 46, die die drei mutmaßlichen Diebe vorläufig festnahmen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm zunächst die ersten Ermittlungen. Der 22-jährige Rumäne und die beiden 32- und 33-jährigen Moldauer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Hier müssen sie sich im Laufe des Tages vor einem Haftrichter verantworten.

Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Landeskriminalamt der Region Harburg (LKA 181). Diese dauern an.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell