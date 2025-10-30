Polizei Hamburg

POL-HH: 251030-6. Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach Zeugen zu versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Eidelstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 03.05.2025, 19:14 Uhr

Tatort: Hamburg-Eidelstedt, Alte Elbgaustraße

Mit Hilfe von Lichtbildern suchten die Strafverfolgungsbehörden öffentlich nach Zeuginnen und Zeugen, nachdem im Mai dieses Jahres ein 21-Jähriger im Stadtteil Eidelstedt ein versuchtes Tötungsdelikt begangen haben soll.

Zum Hintergrund wird auf die Pressemitteilung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6088912 verwiesen.

Von den in der Ursprungsmeldung gesuchten zehn Zeuginnen und Zeugen konnten inzwischen sieben Personen identifiziert werden.

Bis zum heutigen Tag führte die Öffentlichkeitsfahndung zu keinen darüberhinausgehenden Hinweisen oder weiteren Identifizierungen der drei noch unbekannten Zeuginnen und Zeugen, sodass auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die öffentliche Suche mit Lichtbildern beendet wird.

Wen.

