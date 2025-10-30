Polizei Hamburg

POL-HH: 251030-3. Zeugenaufruf nach mutmaßlich rassistischer Beleidigung in Hamburg-Rotherbaum

Hamburg (ots)

Tatzeit: 29.10.2025, 14:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Rotherbaum, Theodor-Heuss-Platz, Bahnhof Dammtor

Nachdem eine Unbekannte am Mittwoch im Stadtteil Rotherbaum zwei Personen rassistisch beleidigt haben soll, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge hielt eine 24-jährige Frau mit ihrem Pkw im Bereich des Bahnhofes Dammtor an, um ihren 32-jährigen Mitfahrer aussteigen zu lassen. Während beide Personen am Heck des Fahrzeuges standen, näherte sich eine Fahrradfahrerin und griff sie unvermittelt verbal an. Im Verlauf soll die Frau das Paar mehrfach rassistisch beleidigt und die 24-Jährige zudem bespuckt haben.

Anschließend flüchtete die Fahrradfahrerin in unbekannte Richtung.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

- 23 bis 30 Jahre alt - 160 bis 165 cm groß - maskulines Erscheinungsbild - schulterlange, braune Haare - bekleidet mit einer hellgrauen Jacke, einer schwarzen "adidas"-Hose - trug eine Sportbrille und führte einen schwarzen Rucksack mit sich

Die Ermittlungen werden vom zuständigen Landeskriminalamt für Staatsschutzdelikte (LKA 73) geführt.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu der Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

