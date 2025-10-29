PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 251029-2. Vollstreckung eines europäischen Haftbefehls nach mehrfachem Wohnungseinbruchdiebstahls

Hamburg (ots)

Tatzeiten: 12.06.2025 bis 14.06.2025

Tatorte: Hamburg-St. Georg, -Hohenfelde, -Hamm

Im Juni dieses Jahres nahmen Einsatzkräfte drei Georgier (44, 45, 45) vorläufig fest, die nach Abschluss der Maßnahmen zunächst entlassen wurden. Die fortgesetzten Ermittlungen führten nun zur Verhaftung eines Täters in der Schweiz.

Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung zu entnehmen, Sie finden sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6056133

Zwei der Männer (damals 43, 45) wurden im Juni nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels dringenden Tatverdachts entlassen. Der Dritte, ein 45-Jähriger, wurde nach seiner Überstellung ins Untersuchungsgefängnis durch einen Haftrichter ebenfalls entlassen.

Im Zuge der durch die Fachdienststelle für spezielle Wohnungseinbruchkriminalität (LKA 19 / "Castle) übernommen Ermittlungen konnten den beiden 45-jährigen Männern neben dem Einbruch in St. Georg, weitere Einbruchstaten in Hohenfelde und Hamm zugeordnet werden. Gegen sie erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg beim Amtsgericht einen Haftbefehl, der zur europaweiten Vollstreckung ausgestellt wurde.

Einer der 45-Jährigen wurde zwischenzeitlich in der Schweiz verhaftet, der Haftbefehl gegen seinen 45-jährigen Komplizen konnte bisher nicht vollstreckt werden. Der inzwischen 44-Jährige wurde hinsichtlich des Wohnungseinbruchs in St. Georg entlastet.

Pap.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Nadia Papist
Telefon: 040/4286-56216
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

