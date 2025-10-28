PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 251028-2. Erste Erkenntnisse nach Schiffsunfall im Hamburger Hafen und Sperrung der Freihafenelbbrücke

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 28.10.2025, gegen 05:00 Uhr

Unfallort: Hamburger Hafen, Norderelbe - Freihafenelbbrücke

Am Dienstagmorgen kollidierte ein Binnenmotorschiff mit der Freihafenelbbrücke, infolgedessen das Bauwerk und die Schiffsladung beschädigt wurden. Die Freihafenelbbrücke bleibt bis auf Weiteres für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr voll gesperrt.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr das deutsche Binnenmotorschiff die Norderelbe vom Holthusenkai kommend in Richtung des Peutehafens und wollte hierfür die Freihafenelbbrücke passieren.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es während des Unterfahrens der Brücke zu einer Kollision zwischen den auf dem Wasserfahrzeug geladenen Containern und dem Bauwerk. Hierdurch wurden sowohl die Brücke als auch die Schiffsladung beschädigt. Betriebsstoffe traten nicht aus. Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt.

Umgehend alarmierte Einsatzkräfte der zuständigen Wasserschutzpolizei (WSPK 2) übernahmen die Unfallaufnahme und erste Ermittlungen vor Ort. Es liegen derzeit keine Hinweise darauf vor, dass der deutsche Schiffsführer (35) das Binnenschiff unter dem Einfluss von Alkohol und/oder berauschenden Mitteln geführt hat.

Das Brückenmanagement der Hamburg Port Authority (HPA) sperrte die Freihafenelbbrücke aufgrund der Beschädigungen für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr. Der Schiffsverkehr ist von dieser Sperrung vorerst nicht betroffen.

Fahrzeugführende, die die Freihafenelbbrücke nutzen wollen, werden gebeten, die Brücke weiträumig zu umfahren. Eine Umleitung wird in Kürze eingerichtet. Mit Verkehrsstörungen ist bis auf Weiteres zu rechnen.

Wen.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

