POL-HH: 251027-2. Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Lokal in Hamburg-St. Pauli

Tatzeit: 25.10.2025, 02:54 Uhr; Tatort: Hamburg-St. Pauli, Bei den St. Pauli-Landungsbrücken, Landungsbrücke 10

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag einen Einbruch in ein Restaurant im Stadtteil St. Pauli verübt und entwendeten zudem einen Tresor. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verschaffte sich mindestens ein Unbekannter auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zur Lokalität und entwendete gemeinsam mit einem Komplizen gewaltsam einen Tresor. Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung.

Entsprechend der vorliegenden Aufnahmen aus einer Überwachungskamera können die vermummten Personen wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- dunkel gekleidet mit hellen Schuhen - trug eine Schirmmütze und Kapuze sowie Handschuhe

Täter 2:

- bekleidet mit einer knielangen Daunenjacke und hell reflektierenden Sportschuhen - trug ein Basecap und Handschuhe

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) und die Spurensicherung (LKA 31) übernahmen vor Ort die ersten Ermittlungen, die nun vom zuständigen Landeskriminalamt (LKA 182) fortgeführt werden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

