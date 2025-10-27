PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 251027-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 28-Jährigem aus Hamburg-Neugraben-Fischbek

Hamburg (ots)

Zeit: seit 18.10.2025

Ort: Hamburg-Neugraben-Fischbek, Cuxhavener Straße

Seit vergangenen Montag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich mit Hilfe eines Lichtbildes nach dem 28-jährigen Ruben Lennart B. aus dem Stadtteil Neugraben-Fischbek.

Unsere Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6141562

Der Vermisste konnte gestern in Lübeck wohlbehalten von einer Funkstreifenwagenbesatzung angetroffen werden.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind hiermit erledigt.

Wen.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

