Polizei Hamburg

POL-HH: 251027-3. Zeugenaufruf nach Wohnungsraub in Hamburg-Uhlenhorst

Hamburg (ots)

Tatzeit: 27.10.2025, 03:05 Uhr; Tatort: Hamburg-Uhlenhorst, Schwanenwik

Am Montagmorgen hat ein bislang unbekannter Täter ein Ehepaar (57 und 59 Jahre alt) in deren Wohnung in Uhlenhorst überfallen. Die Polizei Hamburg bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter Zutritt zu der Hochparterrewohnung, während die Geschädigten schliefen.

Der maskierte Mann setzte unmittelbar Reizspray gegen die im Bett liegenden Eheleute ein und fesselte sie anschließend. Im weiteren Verlauf forderte er Bargeld und Wertgegenstände, mit denen er kurze Zeit später in unbekannte Richtung flüchtete.

Den Eheleuten gelang es wenig später, sich selbst zu befreien und die Polizei zu alarmieren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen, Zivilfahnderinnen und Zivilfahndern sowie einem Diensthund führte bislang nicht zur Festnahme des dunkel gekleideten Tatverdächtigen.

Die ersten Ermittlungen wurden vom Kriminaldauerdienst (LKA 26) aufgenommen und inzwischen vom Raubdezernat der Region Nord (LKA 144) fortgeführt.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell