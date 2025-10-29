Polizei Hamburg

POL-HH: 251029-1. Zeugenaufruf nach schwerem Raub auf eine Tankstelle in Hamburg-Wilstorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 29.10.2025, 06:03 Uhr

Tatort: Hamburg-Wilstorf, Winsener Straße

Heute Morgen hat ein Unbekannter eine Tankstelle im Stadtteil Wilstorf überfallen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamtes betrat der mit einem blauen Tuch maskierte Mann den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohte den Mitarbeiter unvermittelt mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit seiner Beute, einem sehr niedrigen Geldbetrag, auf einem weißen E-Scooter in unbekannte Richtung.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Feststellung des Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben werden kann:

- circa 180 cm groß - schlanke Statur - bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, blauer Jeanshose und schwarzen Sneaker - Tattoo vom rechten Unterarm bis zur Hand (u.a. Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen)

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort, die nun vom zuständigen Raubdezernat der Region Harburg (LKA 184) fortgeführt werden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Räuber geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell