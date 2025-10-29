PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hamburg

POL-HH: 251029-1. Zeugenaufruf nach schwerem Raub auf eine Tankstelle in Hamburg-Wilstorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 29.10.2025, 06:03 Uhr

Tatort: Hamburg-Wilstorf, Winsener Straße

Heute Morgen hat ein Unbekannter eine Tankstelle im Stadtteil Wilstorf überfallen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamtes betrat der mit einem blauen Tuch maskierte Mann den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohte den Mitarbeiter unvermittelt mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit seiner Beute, einem sehr niedrigen Geldbetrag, auf einem weißen E-Scooter in unbekannte Richtung.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Feststellung des Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben werden kann:

   - circa 180 cm groß
   - schlanke Statur
   - bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, blauer Jeanshose
     und schwarzen Sneaker
   - Tattoo vom rechten Unterarm bis zur Hand (u.a. Kennzeichen 
     verfassungswidriger Organisationen)

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort, die nun vom zuständigen Raubdezernat der Region Harburg (LKA 184) fortgeführt werden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Räuber geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Laura Wentzien
Telefon: 040 4286-56213
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

  • 28.10.2025 – 12:44

    POL-HH: 251028-1. Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl in Hamburg-Altona

    Hamburg (ots) - Tatzeitraum: 26.10.2025, 18:30 Uhr bis 23:45 Uhr Tatort: Hamburg-Altona, Lüttkamp Nachdem ein 83-jähriger Senior am Sonntagabend im Stadtteil Altona von fünf Unbekannten, die sich als Polizeibeamte ausgaben, bestohlen wurde, sucht die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen. Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge klingelten die ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 15:04

    POL-HH: 251027-3. Zeugenaufruf nach Wohnungsraub in Hamburg-Uhlenhorst

    Hamburg (ots) - Tatzeit: 27.10.2025, 03:05 Uhr; Tatort: Hamburg-Uhlenhorst, Schwanenwik Am Montagmorgen hat ein bislang unbekannter Täter ein Ehepaar (57 und 59 Jahre alt) in deren Wohnung in Uhlenhorst überfallen. Die Polizei Hamburg bittet die Bevölkerung um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter Zutritt zu der Hochparterrewohnung, ...

    mehr
