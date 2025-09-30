Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Gaupel

Waldhütte gerät in Brand - Brandverursacher flüchten

Coesfeld (ots)

Ein aufmerksamer Spaziergänger meldete am gestrigen Abend (29.09.2025) den Brand einer Holzhütte im Wald in der Bauernschaft Gaupel in Coesfeld. Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei stand die Hütte bereits in Vollbrand. Der Zeuge gab Hinweise auf bislang unbekannte Jugendliche, die sich regelmäßig an der Hütte aufhalten. Der Eigentümer gab an, die Hütte selbst nicht mehr zu nutzen.

Vor Ort fand die Feuerwehr einen Feuerlöscher und eine Feuerstelle.

Bei der Untersuchung des Brandortes durch die Polizei konnte ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden. Stattdessen ergaben sich Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung

Die Polizei bittet um Hinweise unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell