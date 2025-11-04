PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Oelde. Ohne Führerschein gefahren

Warendorf (ots)

Am Montag, 3.11.2025 stellte eine Polizistin gegen 8.25 Uhr einen Autofahrer auf der Keitlinghauser Straße in Oelde fest, von dem sie wusste, dass er keinen Führerschein besitzt. Die Beamtin leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den geständigen 28-jährigen Oelder ein.

