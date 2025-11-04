POL-WAF: Beckum. Einbruch in Firma - nichts gestohlen
Warendorf (ots)
Zwischen Freitag, 31.10.2025, 15.20 Uhr und Montag, 3.11.2025, 6.30 Uhr brachen Unbekannte in eine Firma in Beckum, Auf dem Tigge ein. Der oder die Täter stahlen nach ersten Erkenntnissen nichts. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell