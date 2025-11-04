POL-WAF: Beckum. Einbruch in Firma - nichts gestohlen

Warendorf (ots) - Gesucht wird der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, 31.10.2025, zwischen 9.00 Uhr und 9.30 Uhr auf dem Besucherparkplatz der Klink an der Straße Am Rochus Hospital in Telgte ereignet hat. Dort beschädigte der Flüchtige einen grauen KIA Picanto an der hinteren Fahrerseite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? ...

