POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Alkoholisiert gegen zwei Autos gefahren
Warendorf (ots)
Am Sonntag, 2.11.2025, gegen 19.55 Uhr fuhr ein Pkw-Fahrer alkoholisiert gegen zwei geparkte Autos, die auf der Hauptstraße in Enniger standen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der 22-jährige Fahrer absolut fahruntüchtig war und keinen Führerschein besitzt. Die Beamten ließen dem Ennigerloher eine Blutprobe entnehmen und leiteten Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell