Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Alkoholisiert gegen zwei Autos gefahren

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 2.11.2025, gegen 19.55 Uhr fuhr ein Pkw-Fahrer alkoholisiert gegen zwei geparkte Autos, die auf der Hauptstraße in Enniger standen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der 22-jährige Fahrer absolut fahruntüchtig war und keinen Führerschein besitzt. Die Beamten ließen dem Ennigerloher eine Blutprobe entnehmen und leiteten Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

