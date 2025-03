Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Hochzoll - In der Zeit von Donnerstag (13.03.2025), 17.00 Uhr, bis Freitag (14.03.2025), 10.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen ein Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses in der Friedberger Straße.

In der vergangenen Woche verständigte ein Zeuge die Polizei und teilte die Beschädigung am Kellerfenster mit. Zudem gab er an, dass sich in letzter Zeit häufiger Jugendliche in den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses aufhalten sollen.

An dem Fenster entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/3223-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell