POL-FR: Breisach-Niederrimsingen: Bewaffneter Raubüberfall auf Warenlieferanten - Polizei sucht Zeugen

Am Montag, 29.09.2025, gegen 11.50 Uhr hatten mindestens zwei bislang unbekannte Männer einen Warenlieferanten im Munzinger Weg in Breisach Niederrimsingen überfallen und ihn in seinem Lieferwagen eingeschlossen.

Die Unbekannten überraschten den 60-Jährigen, als dieser im Laderaum seines Fahrzeuges Waren sortierte. Untervorhalt eines Messers forderten die Täter die Herausgabe von Bargeldbeständen. Anschließend sperrten Sie den Mann im dessen Lieferwagens ein und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Fahrer blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Zur Höhe des entwendeten Bargeldes liegen bislang keine gesicherten Informationen vor.

Ein Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 175-180 cm groß - bekleidet mit einer Jeanshose und einer schwarzen Fliegerjacke - bunt gehäkelte Sturmhaube - osteuropäischer Akzent

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter Tel. 0761-882-2880 zu melden.

Der Auslieferfahrer war zuvor im Bereich Waltershofen, St. Nikolaus, Opfingen, Merdingen sowie zuletzt in Niederrimsingen unterwegs. Es wird nicht ausgeschlossen, dass die Täter bereits zuvor an diesen Orten aufgefallen sind.

