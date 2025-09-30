PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach-Niederrimsingen: Bewaffneter Raubüberfall auf Warenlieferanten - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.09.2025, gegen 11.50 Uhr hatten mindestens zwei bislang unbekannte Männer einen Warenlieferanten im Munzinger Weg in Breisach Niederrimsingen überfallen und ihn in seinem Lieferwagen eingeschlossen.

Die Unbekannten überraschten den 60-Jährigen, als dieser im Laderaum seines Fahrzeuges Waren sortierte. Untervorhalt eines Messers forderten die Täter die Herausgabe von Bargeldbeständen. Anschließend sperrten Sie den Mann im dessen Lieferwagens ein und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Fahrer blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Zur Höhe des entwendeten Bargeldes liegen bislang keine gesicherten Informationen vor.

Ein Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 175-180 cm groß
   - bekleidet mit einer Jeanshose und einer schwarzen Fliegerjacke
   - bunt gehäkelte Sturmhaube
   - osteuropäischer Akzent

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter Tel. 0761-882-2880 zu melden.

Der Auslieferfahrer war zuvor im Bereich Waltershofen, St. Nikolaus, Opfingen, Merdingen sowie zuletzt in Niederrimsingen unterwegs. Es wird nicht ausgeschlossen, dass die Täter bereits zuvor an diesen Orten aufgefallen sind.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 15:09

    POL-FR: Lörrach: Handtasche aus Fahrradkorb entwendet

    Freiburg (ots) - Am Montag, 29.09.2025, kurz vor 10.00 Uhr, zog ein unbekannter Täter in der Schillerstraße einer 68-jährigen Radfahrerin während der Fahrt deren Handtasche aus dem Fahrradkorb. Die Handtasche konnte im Nachhinein wieder aufgefunden werden. Aus der Handtasche wurden Bargeld und ein Mobiltelefon entwendet. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 14:46

    POL-FR: Schallstadt: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 30.09.2025, kam es gegen 13.15 Uhr auf der Basler Straße zwischen Schallstadt-Leutersberg und Wolfenweiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein Pkw-Fahrer nach links in Richtung Leutersberg abbiegen und übersah dabei einen aus Richtung Leutersberg kommenden, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren