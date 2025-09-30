Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pkw kollidiert auf Landstraße frontal mit Wildschwein - Pkw nicht mehr fahrbereit

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 28.09.2025, gegen 22.00 Uhr, kollidierte auf der Landstraße 141 ein Pkw frontal mit einem Wildschwein. Der 33-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Landstraße von der Autobahnanschlussstelle Lörrach-Ost kommend in Richtung Stadt Lörrach, als ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Trotz einer Gefahrenbremsung kollidierte der 33-Jährige frontal mit dem Wildschwein. Ein 41-jähriger Mitfahrer bei dem 33-Jährigen wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein wirtschaftlicher Totalschaden dürfte eingetreten sein. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Das Wildschwein verendete vor Ort und wurde vom Jagdausübungsberechtigten aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell