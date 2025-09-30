PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pkw kollidiert auf Landstraße frontal mit Wildschwein - Pkw nicht mehr fahrbereit

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 28.09.2025, gegen 22.00 Uhr, kollidierte auf der Landstraße 141 ein Pkw frontal mit einem Wildschwein. Der 33-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Landstraße von der Autobahnanschlussstelle Lörrach-Ost kommend in Richtung Stadt Lörrach, als ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Trotz einer Gefahrenbremsung kollidierte der 33-Jährige frontal mit dem Wildschwein. Ein 41-jähriger Mitfahrer bei dem 33-Jährigen wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein wirtschaftlicher Totalschaden dürfte eingetreten sein. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Das Wildschwein verendete vor Ort und wurde vom Jagdausübungsberechtigten aufgenommen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 14:46

    POL-FR: Schallstadt: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 30.09.2025, kam es gegen 13.15 Uhr auf der Basler Straße zwischen Schallstadt-Leutersberg und Wolfenweiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein Pkw-Fahrer nach links in Richtung Leutersberg abbiegen und übersah dabei einen aus Richtung Leutersberg kommenden, ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 13:37

    POL-FR: Breisach: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Montag, den 29.09.2025, zwischen 01:30 Uhr und 06:15 Uhr, kam es in der Neutorstraße in Breisach zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Über einen Hintereingang bei der Bushaltestelle Richard-Müller-Straße gelangte die Täterschaft gewaltsam in den Gastraum. Dort wurden zwei Spielautomaten aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entwendet. Die Polizei Breisach (Tel. 07667-91170) ermittelt in ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 12:44

    POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht Schusswaffengebrauch in Bar

    Freiburg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg Nach den bisherigen Ermittlungen steht ein 32-jähriger Mann im Verdacht, am Sonntag, 28.09.2025, gegen 22.00 Uhr, mit einer Handfeuerwaffe in einer Bar in Weil am Rhein mehrfach geschossen zu haben. Von den sich in der Bar befindlichen Personen wurde niemand verletzt. Der 32-Jährige befindet sich seither auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren