Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallstadt: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.09.2025, kam es gegen 13.15 Uhr auf der Basler Straße zwischen Schallstadt-Leutersberg und Wolfenweiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein Pkw-Fahrer nach links in Richtung Leutersberg abbiegen und übersah dabei einen aus Richtung Leutersberg kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Es kam zur Kollision, in deren Folge der Motorradfahrer stürzte und schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  • 30.09.2025 – 13:37

    POL-FR: Breisach: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Montag, den 29.09.2025, zwischen 01:30 Uhr und 06:15 Uhr, kam es in der Neutorstraße in Breisach zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Über einen Hintereingang bei der Bushaltestelle Richard-Müller-Straße gelangte die Täterschaft gewaltsam in den Gastraum. Dort wurden zwei Spielautomaten aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entwendet. Die Polizei Breisach (Tel. 07667-91170) ermittelt in ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 12:44

    POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht Schusswaffengebrauch in Bar

    Freiburg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg Nach den bisherigen Ermittlungen steht ein 32-jähriger Mann im Verdacht, am Sonntag, 28.09.2025, gegen 22.00 Uhr, mit einer Handfeuerwaffe in einer Bar in Weil am Rhein mehrfach geschossen zu haben. Von den sich in der Bar befindlichen Personen wurde niemand verletzt. Der 32-Jährige befindet sich seither auf ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 12:41

    POL-FR: Freiburg: Straßenraub - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 27.09.2025, gegen 4.20 Uhr, befand sich ein 27-jähriger Mann gemeinsam mit einem Begleiter auf dem Nachhauseweg in der Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg. Auf Höhe eines Kaufhauses, unweit des Europaplatzes, wurden beide von einer dreiköpfigen Personengruppe angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Im weiteren Verlauf wurde der 27-Jährige unvermittelt von einem bislang unbekannten ...

    mehr
