Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallstadt: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 30.09.2025, kam es gegen 13.15 Uhr auf der Basler Straße zwischen Schallstadt-Leutersberg und Wolfenweiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein Pkw-Fahrer nach links in Richtung Leutersberg abbiegen und übersah dabei einen aus Richtung Leutersberg kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Es kam zur Kollision, in deren Folge der Motorradfahrer stürzte und schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

