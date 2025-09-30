PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, den 29.09.2025, zwischen 01:30 Uhr und 06:15 Uhr, kam es in der Neutorstraße in Breisach zu einem Einbruch in eine Gaststätte.

Über einen Hintereingang bei der Bushaltestelle Richard-Müller-Straße gelangte die Täterschaft gewaltsam in den Gastraum. Dort wurden zwei Spielautomaten aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entwendet.

Die Polizei Breisach (Tel. 07667-91170) ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft oder dem Tathergang geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

