Polizei Essen

POL-E: Essen: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit 4-Jähriger und flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel:

Am Samstagabend (5. Juli) kam es am Spielplatz in der Grünen Mitte zur Kollision eines E-Scooters mit einer 4-Jährigen. Das Mädchen wurde schwer verletzt. Der unbekannte Fahrer flüchtete fußläufig. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20:30 Uhr war der Unbekannte mit einem gemieteten E-Scooter in der Grünen Mitte unterwegs. Auf Höhe des Spielplatzes (zwischen Jakob-Funke-Platz und Rheinische Straße) kollidierte er mit einem kleinen Mädchen, woraufhin beide zu Boden stürzten. Der Unbekannte ließ den E-Scooter zurück und flüchtete zu Fuß in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Das Mädchen wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und anschließend in Begleitung ihrer Mutter schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Unfallbeteiligten machen können. Laut Zeugen wurde der Fahrer wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 14 Jahre alt, arabisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer weißen Baseballcap, einem weißen Shirt und einer schwarzen Hose.

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

