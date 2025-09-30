POL-FR: Lörrach: Handtasche aus Fahrradkorb entwendet
Freiburg (ots)
Am Montag, 29.09.2025, kurz vor 10.00 Uhr, zog ein unbekannter Täter in der Schillerstraße einer 68-jährigen Radfahrerin während der Fahrt deren Handtasche aus dem Fahrradkorb. Die Handtasche konnte im Nachhinein wieder aufgefunden werden. Aus der Handtasche wurden Bargeld und ein Mobiltelefon entwendet.
