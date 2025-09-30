POL-FR: Lörrach: Handtasche aus Fahrradkorb entwendet

Freiburg (ots) - Am Montag, den 29.09.2025, zwischen 01:30 Uhr und 06:15 Uhr, kam es in der Neutorstraße in Breisach zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Über einen Hintereingang bei der Bushaltestelle Richard-Müller-Straße gelangte die Täterschaft gewaltsam in den Gastraum. Dort wurden zwei Spielautomaten aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entwendet. Die Polizei Breisach (Tel. 07667-91170) ermittelt in ...

mehr