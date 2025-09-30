PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FR: Lörrach: Handtasche aus Fahrradkorb entwendet

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.09.2025, kurz vor 10.00 Uhr, zog ein unbekannter Täter in der Schillerstraße einer 68-jährigen Radfahrerin während der Fahrt deren Handtasche aus dem Fahrradkorb. Die Handtasche konnte im Nachhinein wieder aufgefunden werden. Aus der Handtasche wurden Bargeld und ein Mobiltelefon entwendet.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

