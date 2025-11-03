Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Gegen roten BMW gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Zwischen Samstag, 1.11.2025, 10.30 Uhr und Sonntag, 2.11.2025, 11.30 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Kolpingstraße in Wadersloh gegen einen roten BMW 740I. Aufgrund der Spurenlage am vorderen Kotflügel der Fahrerseite und auf der Motorhaube könnte ein Zweiradfahrer beteiligt gewesen sein. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

