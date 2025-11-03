Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, 31.10.2025, zwischen 9.00 Uhr und 9.30 Uhr auf dem Besucherparkplatz der Klink an der Straße Am Rochus Hospital in Telgte ereignet hat. Dort beschädigte der Flüchtige einen grauen KIA Picanto an der hinteren Fahrerseite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell