POL-WAF: Beckum/Münster-Wolbeck. Vor Polizei geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 2.11.2025 fiel einer Polizeistreife gegen 22.55 Uhr ein Transporter auf der Straße Auf dem Tigge in Beckum auf. Die Beamten beabsichtigen den Fahrzeugführer zu kontrollieren. Daraufhin flüchtete der Fahrer mit dem Transporter und hoher Geschwindigkeit durch Beckum und weiter über Roland, Vorhelm und Sendenhorst bis nach Wolbeck. Dort warfen Einsatzkräfte auf der Angelstraße einen sogenannten "Stop-Stick" auf die Fahrbahn, so dass ein Reifen des Transporters beschädigt wurde. Anschließend wurde das Fahrzeug in einer Sachgasse festgesetzt. Der 19-jährige Fahrer aus Münster wurde vorläufig festgenommen. Der Beifahrer flüchtete zu Fuß über ein Feld. Ein eingesetzter Diensthund nahm die Fährte auf und stellte den 27-jährigen Münsteraner in Höhe eines Baches. Der Mann wurde ebenfalls vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden beide Personen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Die Beamten leiteten gegen den 19-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein, weil er keinen Führerschein besitzt und wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

