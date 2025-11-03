POL-WAF: Beckum. In Schule eingebrochen
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen brachen zwischen Donnerstag, 30.10.2025, 16.00 Uhr und Sonntag, 2.11.2025, 8.30 Uhr in die Schule am Paterweg in Beckum ein. Der oder die Täter versuchten im weiteren vergeblich in einen Technikraum zu gelangen. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell