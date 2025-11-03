POL-WAF: Beckum. In Schule eingebrochen

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen zwischen Freitag, 31.10.2025, 23.30 Uhr und Samstag, 1.11.2025, 6.30 Uhr in eine Gaststätte an der Nordstraße in Ahlen ein. Der oder die Täter durchsuchten das Mobiliar in dem Schankraum und erbeuteten Geld. Wer hat im Bereich des Lokals verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon ...

mehr