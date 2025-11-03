POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Geld bei Einbruch gestohlen

Warendorf (ots) - Am Donnerstag (30.10.2025) gegen 16.10 Uhr suchten Polizisten einen Sonderpostenmarkt in Wadersloh auf. Dort sollte eine männliche Person randalieren. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete der Mann zunächst zu Fuß. Als er durch die Beamten eingeholt wurde trat er einem Polizisten unvermittelt aus dem Stand heraus gegen den Kopf. Den Polizisten gelang es schließlich dem 29-Jährigen aus ...

