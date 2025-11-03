PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Geld bei Einbruch gestohlen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 31.10.2025, zwischen 17.05 Uhr und 18.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Ahornstraße in Walstedde ein. Der oder die Täter durchsuchten das Mobiliar und stahlen Geld. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

