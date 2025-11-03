POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Geld bei Einbruch gestohlen
Warendorf (ots)
Am Freitag, 31.10.2025, zwischen 17.05 Uhr und 18.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Ahornstraße in Walstedde ein. Der oder die Täter durchsuchten das Mobiliar und stahlen Geld. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
