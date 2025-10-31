PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Wohnhaus - Hinweise zu verdächtigen Personen erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter brachen am Freitag (31.10.2025) in ein Einfamilienhaus in Beckum im Holtmarweg ein. Die Täter verschafften sich zwischen 13.00 Uhr und 13.10 Uhr durch eine aufgebrochene Haustür Zutritt in das Wohnhaus.

Angaben zum Diebesgut liegen zurzeit nicht vor.

Im Bereich des Tatortes sind drei verdächtige Personen beobachtet worden. Diese fuhren mit einem Pkw mit Städtekennung aus Oberhausen davon.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

1. Person:

weiblich, circa 20-25 Jahre alt, schwarze kinnlange lockige Haare, neonfarbenes Haarband, beige lange Jacke, südosteuropäischer Phänotyp.

2. Person:

männlich, circa 35 Jahre alt, leicht dickliche Statur, kurze schwarze Haare, südosteuropäischer Phänotyp.

3. Person:

männlich, circa 25 Jahre alt, schwarze kurze Haare, südosteuropäischer Phänotyp.

Wer hat das Auto gesehen und kann nähere Angaben zum Kennzeichen oder den Insassen machen? Hat jemand anderweitige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521-9110 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 10:15

    POL-WAF: Wadersloh. Randalierer tritt Polizisten

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (30.10.2025) gegen 16.10 Uhr suchten Polizisten einen Sonderpostenmarkt in Wadersloh auf. Dort sollte eine männliche Person randalieren. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete der Mann zunächst zu Fuß. Als er durch die Beamten eingeholt wurde trat er einem Polizisten unvermittelt aus dem Stand heraus gegen den Kopf. Den Polizisten gelang es schließlich dem 29-Jährigen aus ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 10:13

    POL-WAF: Warendorf. Nach Missachtung eines Rotlichtes vor der Polizei geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Freitag (31.10.2025) um 01.20 Uhr befuhren Polizisten die Westkirchener Straße in Warendorf-Freckenhorst in Richtung Everswinkler Straße. Die Ampel an der Kreuzung zeigte für die Beamten Grünlicht. In dem Moment bog von der Warendorfer Straße kommend ein silberner Passat in Richtung Everswinkel ab. Die Einsatzkräfte entschlossen sich zu einer ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 10:12

    POL-WAF: Oelde. Autofahrerin bei missglücktem Überholmanöver schwer verletzt

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (30.10.2025) um 11.20 Uhr kam es in Oelde auf der Rhedaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 76-Jährige aus Herzebrock-Clarholz befuhr mit ihrem Pkw die Rhedaer Straße in Richtung Oelde. Sie überholte einen vor ihr fahrenden Reisebus den ein 60-jähriger Gütersloher fuhr. Beim Überholvorgang stieß sie seitlich mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren