POL-WAF: Beckum. Einbruch in Wohnhaus - Hinweise zu verdächtigen Personen erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter brachen am Freitag (31.10.2025) in ein Einfamilienhaus in Beckum im Holtmarweg ein. Die Täter verschafften sich zwischen 13.00 Uhr und 13.10 Uhr durch eine aufgebrochene Haustür Zutritt in das Wohnhaus.

Angaben zum Diebesgut liegen zurzeit nicht vor.

Im Bereich des Tatortes sind drei verdächtige Personen beobachtet worden. Diese fuhren mit einem Pkw mit Städtekennung aus Oberhausen davon.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

1. Person:

weiblich, circa 20-25 Jahre alt, schwarze kinnlange lockige Haare, neonfarbenes Haarband, beige lange Jacke, südosteuropäischer Phänotyp.

2. Person:

männlich, circa 35 Jahre alt, leicht dickliche Statur, kurze schwarze Haare, südosteuropäischer Phänotyp.

3. Person:

männlich, circa 25 Jahre alt, schwarze kurze Haare, südosteuropäischer Phänotyp.

Wer hat das Auto gesehen und kann nähere Angaben zum Kennzeichen oder den Insassen machen? Hat jemand anderweitige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521-9110 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

