Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Nach Missachtung eines Rotlichtes vor der Polizei geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Freitag (31.10.2025) um 01.20 Uhr befuhren Polizisten die Westkirchener Straße in Warendorf-Freckenhorst in Richtung Everswinkler Straße. Die Ampel an der Kreuzung zeigte für die Beamten Grünlicht. In dem Moment bog von der Warendorfer Straße kommend ein silberner Passat in Richtung Everswinkel ab. Die Einsatzkräfte entschlossen sich zu einer Kontrolle des Autofahrers. Dieser missachtete jedoch die Anhaltezeichen und flüchtete zunächst durch Freckenhorst und im weiteren Verlauf in Richtung Hoetmar. Die Fahrt ging weiter über Westkirchen nach Beelen. Auf der Straße Wortkamp überfuhr der Flüchtende einen Metallpfosten. Im Bereich Bauenrott / Borgkamp verloren die Polizisten das Fahrzeug aus den Augen. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer sind eingeleitet.

