Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen.E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Pkw

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (30.10.2025) um 19.30 Uhr kam es in Ahlen am Gebrüder-Kerkmann-Platz zu einem Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Frau aus Werne befuhr mit ihrem Pkw die Straße Am Bahndamm und hielt am Fußgängerüberweg vor dem Gebrüder-Kerkmann-Platz an. Hier ließ sie einen von links kommenden E-Scooter passieren. Als sie anfuhr kam ebenfalls von links ein weiterer E-Scooter der mit zwei Personen besetzt war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die auf dem E-Scooter befindlichen jungen Männer stürzten. Sie sagten der Frau das sie nicht verletzt seien, hinterließen eine Handynummer und fuhren davon. Die 42-Jährige verständigte die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten die beiden jungen Männer ermitteln. Es handelte sich um einen 18-Jährigen als Fahrer und einen 19-Jährigen als Mitfahrer. Beiden kamen aus Ahlen. Sie hatten sich beim Sturz leicht verletzt, benötigten aber keinen Rettungswagen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 19-Jährigen ein. Der Sachschaden wird auf ca. 1.100 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

