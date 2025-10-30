Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Geparkten Renault beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (29.10.2025) in der Zeit von 13 Uhr bis 14 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Rottmannstraße in Ahlen ein geparkter gelb-schwarzer Renault Scenic beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

