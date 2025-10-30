POL-WAF: Sassenberg. Fahndung nach vermisstem Kind - Nachtrag zur Pressemeldung vom 29.10.2025
Warendorf (ots)
Die Fahndung nach dem vermissten 12-jährigen Mädchen aus Sassenberg ist eingestellt. Sie wurde wohlbehalten angetroffen und konnte an die Mutter übergeben werden.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell