POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Einfamilienhaus
Warendorf (ots)
Am Dienstag (28.10.2025) in der Zeit von 18.30 Uhr bis 19.50 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Straße Krummer Kamp in Drensteinfurt ein. Die Täter gelangten über die Rückseite an das Gebäude, verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume. Es wurde unter anderem Bargeld entwendet. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
