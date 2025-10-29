PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Am Dienstag (28.10.2025) in der Zeit von 18.30 Uhr bis 19.50 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Straße Krummer Kamp in Drensteinfurt ein. Die Täter gelangten über die Rückseite an das Gebäude, verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume. Es wurde unter anderem Bargeld entwendet. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

