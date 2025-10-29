Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Bei Alleinunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag (28.10.2025) um 07.50 Uhr kam es auf der B 64 zwischen Warendorf und Beelen zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-jährige aus Paderborn befuhr die B 64 in Richtung Warendorf. Hierbei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kam im Graben zum Stehen. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen körperlichen Mangel bei der 39-Jährigen. Die Polizisten leiteten deshalb ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau ein. Das Auto musste durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

