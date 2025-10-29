PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. E-Scooter-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag (28.10.2025) um 11 Uhr kam es in Beelen auf der B 64 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde eine 16-jährige Beelenerin leicht verletzt. Sie fuhr mit ihrem E-Scooter auf dem Gehweg an der B 64 in Richtung Warendorf. Auf der B 64 in gleicher Richtung fuhr eine 57-Jährige aus Münster mit ihrem Pkw. Die Jugendliche wechselte vom Gehweg auf die Fahrbahn und stieß hierbei mit dem Pkw der Münsteranerin zusammen und stürzte. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf

