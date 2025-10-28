Polizei Warendorf

POL-WAF: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 27.10.2025

06.28 Uhr "Warendorf. Brand einer Scheune"

Warendorf (ots)

Am Montag (27.10.2025) um 2 Uhr kam es in Warendorf-Vohren zum Brand einer Scheune. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6145420

Die Schadenshöhe wird auf circa 500.000 Euro geschätzt. Die Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell