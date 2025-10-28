POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Wohnung
Warendorf (ots)
In der Zeit von Sonntag (26.10.2025) 17 Uhr bis Montag (27.10.2025) 10 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Luise-Schröder-Straße in Ahlen ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung und durchsuchten die Räume. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
